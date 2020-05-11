أديب عن مذيعة بـ"الجزيرة" اتهمته بالرشوة: ورحمة أمي ما هسيبك يا موزة

أكد الإعلامي عمرو أديب أنه اعتاد على هجوم قنوات الجزيرة وغيرها من القنوات الداعمة للجماعات الإرهابية.

وهاجم أديب خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" مذيعة قناة الجزيرة القطرية بسبب ادعائها أنه يحصل على رشاوى من وزارة الصحة المصرية.

وقال أديب: "الموزة اللي واقفة دي ورحمة أمي لأرفع عليكي قضية لأنها بتقول يبدو أن عمرو أديب يتقاضى من وزارة الصحة رشوة"، متسائلًا: "هو أنا مش هلاقى غير وزارة الصحة المصرية آخد منها رشوة من كتر فلوسها يعني هيدوني شوية أدوية"، مضيفًا: "بقول للأمورة مش هسيبك وخلي الراجل اللي مشغلك يسندك".

واستنكر أديب ذلك قائلًا: "إذا مكنتش أدافع عن وزارة الصحة في بلدي وأطلب من الناس إنها تبقى حنينة على البلد وتقف جنب البلد إيه الغلط في كده".

وأكد أديب على احتمالية وجود مشاكل في بعض المدن الجامعية: "فيه حاجت تعبانة وملحقناش نعملها لكن فيه 4500 غرفة اتعمل لهم تأهيل الطرف سريع ومفيش دولة لاحقة تعمل حاجة كاملة".