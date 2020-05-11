أديب عن إقامة نجله بالحجر الصحي مجانا: تبرعت بـ250 ألف جنيه لـ"تحيا مصر

علق الإعلامي عمرو أديب على مهاجمة قناة "الجزيرة" وقنوات الجماعة الإرهابية له بسبب مطالبته للعائدين بتحمل الإقامة المجانية في المدن الجامعية والوقوف بجوار الدولة وتحدثوا عن نجله بسبب إقامته في العزل الصحي بأحد الفنادق بشكل مجاني.

وحكى أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" تفاصيل الواقعة مشيرًا إلى أن نجله عاد من لندن ضمن العالقين وكانت الدولة وقتها قد اتخذت قرارا بتحمل تكاليف الحجر الصحي في الفنادق للعائدين، مؤكدًا أن نجله لم يتم محاباته ووقف في الطابور مثل باقي الناس وخضع للعزل بشكل طبيعي مثل غيره من العائدين.

وكشف أديب عن مفاجأة، مشيرًا إلى أنه كان قد دعا القادرين من المقيمين في الحجر إلى سداد قيمة الإقامة بفنادق العزل بصندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى أنه بدأ بنفسه وقبل انتهاء فترة عزل نجله بيومين ذهب بنفسه لأحد البنوك وتبرع لصندوق تحيا مصر بـ250 ألف جنيه مصري "عشر أضعاف قيمة إقامة نجله في الحجر الصحي".

وتابع: "قبل ما ابني يخلص الحجر بتاعه بيومين كنت مورد 250 ألف جنيه، عشر أضعاف مصاريفه، لأني حسيت إن دي دولة محترمة وأن هذا التصرف يستحق مني عشر أضعاف اللي اتدفع قبل يومين من خروج ابني من الحجر لأني مبقولش كلام بس والبلد دي تستحق إننا نقف جنب بعض بسببها وقولت يابني إحنا منقعدش ببلاش وقول لأصحابك اللي يقدر لازم يدفع".

وعرض أديب صورة لوصل التبرع ويظهر فيه التاريخ، مشيرًا إلى أنه رفض الإعلان عن ذلك في برنامجه وأنه أصلا يرفض الدخول في مسائل شخصية ولكن رأى وجوب الرد على هجوم قناة الجزيرة وغيرها من القنوات الإرهابية عليه وعلى نجله بسبب مطالبته للمقيمين في المدن الجامعية بالتحمل.