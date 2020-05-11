طارق شوقي يتحدث عن أول مدرسة تنتهي من استقبال الأبحاث: نقطة مضيئة
مشروع واحد فقط ورقي و94 إلكتروني تم رفعها على المنصة
كتب:
أحمد حامد دياب
05:52 ص | الإثنين 11 مايو 2020
تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن لقطة مضيئة من جنوب مصر.
وكتب شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مدرسة الكمبيل الابتدائية بإدارة كوم أمبو، محافظة أسوان تم الانتهاء من استلام كل الأبحاث للطلبة بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي وعددهم 95 تلميذا".
وأضاف: "عدد مشروع واحد فقط ورقي وعدد 94 الكتروني تم رفعهم على المنصة بمعرفة التلاميذ وأولياء الأمور".
وتابع: "تعتبر هذه من أوائل المدارس على مستوى الجمهورية التي تنتهي من تسليم المشروعات بهذه الكفاءة"، معتبرًا أن ذلك: "جهد مشكور من جميع العاملين بالمدرسة والأستاذ ربيع عربي مسؤول المنصىة".
كما طالب شوقي باكتشاف مواهب الأطفال خلال فترة الحظر: "ورونا إبداعات أولادكم الفنية وهم قاعدين في البيت".