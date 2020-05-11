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طارق شوقي يتحدث عن أول مدرسة تنتهي من استقبال الأبحاث: نقطة مضيئة

مشروع واحد فقط ورقي و94 إلكتروني تم رفعها على المنصة

كتب:

أحمد حامد دياب
05:52 ص | الإثنين 11 مايو 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن لقطة مضيئة من جنوب مصر.

وكتب شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مدرسة الكمبيل الابتدائية بإدارة كوم أمبو، محافظة أسوان تم الانتهاء من استلام كل الأبحاث للطلبة بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي وعددهم 95 تلميذا".

وأضاف: "عدد مشروع واحد فقط ورقي وعدد 94 الكتروني تم رفعهم على المنصة بمعرفة التلاميذ وأولياء الأمور".

وتابع: "تعتبر هذه من أوائل المدارس على مستوى الجمهورية التي تنتهي من تسليم المشروعات بهذه الكفاءة"، معتبرًا أن ذلك: "جهد مشكور من جميع العاملين بالمدرسة والأستاذ ربيع عربي مسؤول المنصىة". 

كما طالب شوقي باكتشاف مواهب الأطفال خلال فترة الحظر: "ورونا إبداعات أولادكم الفنية وهم قاعدين في البيت".