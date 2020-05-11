طارق شوقي يتحدث عن أول مدرسة تنتهي من استقبال الأبحاث: نقطة مضيئة

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن لقطة مضيئة من جنوب مصر.

وكتب شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مدرسة الكمبيل الابتدائية بإدارة كوم أمبو، محافظة أسوان تم الانتهاء من استلام كل الأبحاث للطلبة بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي وعددهم 95 تلميذا".

وأضاف: "عدد مشروع واحد فقط ورقي وعدد 94 الكتروني تم رفعهم على المنصة بمعرفة التلاميذ وأولياء الأمور".

وتابع: "تعتبر هذه من أوائل المدارس على مستوى الجمهورية التي تنتهي من تسليم المشروعات بهذه الكفاءة"، معتبرًا أن ذلك: "جهد مشكور من جميع العاملين بالمدرسة والأستاذ ربيع عربي مسؤول المنصىة".

كما طالب شوقي باكتشاف مواهب الأطفال خلال فترة الحظر: "ورونا إبداعات أولادكم الفنية وهم قاعدين في البيت".