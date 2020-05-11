بقيمة 185 مليون جنيه.. الانتهاء من شبكة الصرف الصحي في 3 قرى بالمنوفية

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قيام الشركة بالاستلام الابتدائي لمشروعات الصرف الصحي المتكامل "Issip2" بثلاث قرى بنواحي مركز الشهداء، والممول بقرض من البنك الدولي، ويهدف إلي توصيل خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحسين أحوال البيئية والمعيشية لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي لحوالي 30 ألف نسمة بالقرى .

وقال المهندس سيد عمارة رئيس وحدة البنك الدولي ، إن مشروع الصرف الصحي المتكامل "Issip2" والممول بقرض من البنك الدولى شمل تنفيذ مشروعين بمركز الشهداء، الأول عبارة عن إنشاء محطة معالجة دناصور بطاقة تصميمية 15 ألف م3/يوم وبطاقة تشغيلية 10 آلاف م3/يوم بقيمة تعاقدية 120 مليون جنيه، وكان قد تم الترسية وتسليم الموقع لشركة المكتب الفني للمقاولات العامة، وتم الإنتهاء وتسليم المشروع ابتدائيا خلال الشهر الماضي .

وأضاف، شمل المشروع الثاني عملية تجميع ونقل مياه الصرف الصحي للتجمع القروي " بشتامي، زاوية البقلي، دناصور" بقيمة تعاقدية 65 مليون جنيه لتنفيذ 3 محطات رفع لقري "بشتامي، دناصور، زاوية البقلي" بأطوال شبكات حوالي 40 كم ووصلات منزلية بأطوال 21 كم وعدد 4600 غرفة منزلية .

وأوضح المهندس محمد نجيب، أن الشركة ع سعي لإستغلال الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن، للتوسع فى توصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، التى يوجد بها محطات معالجة تسمح طاقاتها الاستيعابية باستقبال تصرفات جديدة، من أجل رفع مستوى خدمة الصرف الصحى بالمناطق الريفية، وتحسين البيئة الصحية لأهالينا بتلك المناطق .