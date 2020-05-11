صور.. البابا يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن رئيس المحكمة الدستورية رافقه في الزيارة كل من: "المستشار بولس فهمي إسكندر، المستشار الدكتور حمدان فهمي أبو شاهين، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، المستشار الدكتور عبد العزيز سلمان، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، المستشار طارق عبد العليم أبو العطى، المستشار تامر ريمون رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة"، فيما حضر اللقاء المستشار منصف نجيب سليمان سكرتير هيئة الأوقاف القبطية.

وأشار حليم، إلى أن وفد المحكمة الدستورية العليا جاء للتهنئة بالأعياد.