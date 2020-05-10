"الأوقاف" تكذب السنباطي: لم يعد عضوا بمجلس إدارة الحسين

كذب الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ما نشره الدكتور عطا السنباطي رئيس أكاديمية الأزهر المقال عبر صفحته الرسمية مدعيا أنه عضوا بمجلس إدارة مسجد الحسين.

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في بيان له، إن عطا عبدالعاطي محمد السنباطي ليس عضوًا بمجلس إدارة مسجد مولانا الإمام الحسين.

فيما قال الدكتور هشام عبدالعزيز علي أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن السنباطي انتهت عضويته باللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولم يعد عضوًا بها.

كان الدكتور عطا السنباطي أصدر بيانا أكد فيه أنه لم يقال ولكن قدم استقالته من أكاديمية الأزهر للتدريب، وأن صفحته مخترقة وأنه تقدم ببلاغات ضد من شنوا تلك الحملة، مؤكدا أنه عضوا بمجلس إدارة مسجد الحسين.

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