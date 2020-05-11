تتراستان تلغي تصاريح الخروج من المنزل

أعلنت السلطات في جمهورية تتراستان الروسية، إلغاء نظام التنقل بالتصاريح المفروضة منذ 19 مارس ضمن إجراءات كبح كورونا، في خطوة تجعل تتارستان أول منطقة روسية تلغي التصاريح، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت سلطات تتارستان في بيان أصدرته الأحد، أنّه "لم تعد هناك حاجة للحصول على تصاريح التنقل"، وأنّ العزل الذاتي في المنزل لم يعد إلزاميا على المواطنين، بل يحمل طابع التوصية، وذلك بدءا من الثلاثاء 12 مايو، مع التقيد بارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة ووسائل النقل.

وأبقت سلطات تتارستان الحظر على عمل دور السينما والمؤسسات الرياضية والترفيهية والمراكز التجارية الكبيرة والمطاعم والمقاهي والحمامات العامة، والتجمعات والفعاليات الحاشدة والرحلات بين مدن الجمهورية.

وحسب آخر الإحصاءات سجلت في تتارستان، 1671 إصابة بالعدوى، بينها 5 وفيات و447 حالة شفاء.