"صحة السويس": اكتشاف حالتين إصابة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، اليوم، عن اكتشاف حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا المستجد .

وقال بيان لمديرية الصحة بالسويس، اليوم، إن الحالة الأولى تخص " س.م "، بينما تخص الحالة الثانية " م.غ "، من إجمالي 57 حالة تم سحب عينات منهم للتحليل، وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات 59 حالة مصابة بالفيروس في المحافظة، منها حالتى رأس سدر.

وأضاف البيان أن حالات الشفاء وصلت إلى 6 حالات شفاء، وحالة وفاة واحدة، و52 حالة تحت العلاج في مستشفيات العزل، وجاري التنسيق مع وزاره الصحة لتحويل حالات اليوم لمستشفى العزل، وجاري استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين .

وأكدت مديرية الصحة على أهميه الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس، وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واتباع قواعد النظافه العامة.