محافظ الغربية يطلب استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم توجيهاته العاجلة إلي الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بضرورة التنسيق الكامل تحت إشراف غرفة العمليات والطوارىء بديوان المحافظة مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لتنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تلبية لتوجيهات مجلس الوزراء بالتعامل بكل حزم وحسم مع التعديات وإزالتها في المهد .

كما شدد محافظ الغربية فى تعليماته إلى القيادات التنفيذية والأمنية على ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم التعدي على أملاك الدولة بالبناء العشوائي بدون ترخيص، حيث سيتم إحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية.

وكشف محافظ الغربية أنه تم إزالة 742 تعدي علي أراضي الدولة، خلال الفترة من 16 مارس الماضى وحتى يوم الأحد الماضي بالتنسيق الكامل مع قوات الأمن علي مستوى قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وسمنود وقطور .

كما أوضح محافظ الغربية، أن الحملات المكبرة تمكنت من إزالة 408 حالة تعد على أرض زراعية واسترداد 20 فدانا و18 قيراطا و3 سهم، وإزالة 114 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة واسترداد 7 آلاف و707.5 متر مباني، كما تم إزالة 220 مخالفة بناء على مساحة 32 ألف و319 متر مربع بمدن ومراكز المحافظة .

جدير بالذكر أن محافظ الغربية، كان قد اجتمع مع كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة العمل في ملف التعديات، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعمل بيان يومي بجميع التفاصيل الخاصة بها.

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