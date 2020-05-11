بينهم 3 من ذوي الهمم.. "القوى العاملة" تعين 95 شاباً بالأقصر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 95 شاباً من بينهم 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الأقصر، واستخراج 81 شهادة قيد بعد استئناف العمل بمكاتب التشغيل من 24 من الشهر الماضي .

وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية، أشار إلى أنه جرى صرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية 2178 عاملا من هذه الفئة.

وقال عبده هاشم مدير المديرية، إن المديرية تابعت أعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال 17 فرعا للبنك الزراعي و40 منفذاً لمكاتب البريد، حيث تم صرف المنحة لنحو 20 ألفا و221 عاملا غير منتظم وذلك خلال الفترة من 13 حتى 30 أبريل الماضي.

وأشار إلى أن المديرية شنت من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية حملة على 195 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.