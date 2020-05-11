نائب: القنوات التلفزيونية المجهولة تهدد الوعي الثقافي في المجتمع

تقدم فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن انتشار قنوات وهمية تسوق الدجل والشعوذة، وتروج عبر إعلانتها لمنتجات طبية غير مرخصة ولا مصرح بتداولها، ولا تحترم الذوق العام، ولا روحانيات الشهر الفضيل، وتسطو على الدراما والأفلام والأغاني دون حق، فضلا عن النصب على المشاهدين بمسابقات وهمية ساذجة.

وأكد أنّ عدد القنوات فى تزايد مستمر، بسبب إقبال بعض المعلنين عليها لتدني أسعار إعلاناتها، إذ تصل سعر الدقيقة الإعلانية فيها لعشر سعر الدقيقة في القنوات الأخرى المعروفة التي تبث على القمر المصري نايل سات.

وتساءل النائب عن دور الرقابة على المصنفات الفنية، موضحا أنّ هذه القنوات رغم أنّها تبث من خارج مصر، لكن لها أرقام هواتف ومكاتب من داخل مصر، وهي تحتاج لرقابة أكثر من المصنفات الفنية ويكون هناك ضبط لهذه المنظومة.

وأشار النائب إلى أنّ هناك أطرافا غير مصرية تتدخل في القنوات، وهذا النوع من القنوات يقدم محتوى لا يحترم عقلية المشاهد من خلال تكرار الإعلانات غير الهادفة لتحقيق الربح المادي.

وأوضح أنّ بعض هذه القنوات تصدر رغم صدور قوانين إعلامية عديدة تمنع بثها، لافتًا إلى أنّ هذا يدل على وجود تنفيذ انتقائي لهذه القوانين بما يحقق المصالح الخاصة للأفراد، كما أنّه من أسباب فشل منع السيطرة على القنوات عدم وجود رقابة على خوادم البث، إضافة إلى تواجد المحسوبية والواسطة مع رؤساء القنوات، فضلا عن وجود الخلل الواضح في قوانين السيطرة على البث والإنترنت.