محافظ المنوفية يتابع تأهيل المدن الجامعية لاستقبال حالات كورونا المستقرة

عقد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماع بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، ورؤساء مدن تلا وبركة السبع وقويسنا والشهداء ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي للتأكيد علي تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمناطق التي ظهر بها إصابات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن قرارات غلق المحال التجارية عدا الصيدليات والمخابز ومحال السوبر ماركت واستمرار فض الأسواق وأماكن التجمعات حرصا علي صحة وسلامة المواطنين وللحد من الإصابة بالفيروس .

واستعرض محافظ المنوفية ما تم تنفيذه من خطة تجهيز المدن الجامعية والاستعدادات النهائية لاستقبال عدد من العالقين العائدين من الخارج، مؤكدا علي التعاون الدائم والوثيق مع جامعة المنوفية وجامعة مدينة السادات في هذا الشأن .

كما أكد محافظ المنوفية علي توفير الأطقم الطبية والأمن وعمال النظافة، مضيفا أنه تم التنسيق مع التضامن الاجتماعي بشأن توفير الوجبات الغذائية لكافة الأطقم الطبية والعاملين، مشيرا إلي إشرافه الكامل علي تأهيل المدن الجامعية والتأكيد علي نظافتها وتعقيمها وتطهيرها لإظهار بصورة مشرفة لاستقبال هؤلاء العائدين ومصابي كورونا من أصحاب الحالات المستقرة في أماكن إقامة مناسبة .

وأشار محافظ المنوفية إلي ضرورة تكاتف كافة الجهود لعبور هذه المرحلة الراهنة وتأكيد قدرة الدولة علي تجاوز هذه الأزمة، مناشدا الجميع ضرورة الالتزام والتعاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية والصحية .