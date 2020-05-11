خبير يحذر من الحظر الكامل: يضعف الاقتصاد ولن يحل أزمة كورونا

قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والاحصاء، إنّ فرض المزيد من إجراءات الحظر لن تقضي على فيرس كورونا نهائيا، وإذا تم الحظر الكامل لمدة أسبوعين وتبقي 10 حالات مصابة ثم عادت الحياة لطبيعتها سيعود انتشار الفيروس من جديد.

وأضاف جاب الله، لـ"الوطن"، أنّ الاقتصاد المصري لدية قدرة أكبر على الصمود أمام الأزمات بفعل نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أنّ فرض الحظر الكامل سيحد قدرة الاقتصاد على الصمود.

وتابع أنّ فيروس كورونا خطير ولن ينتهي إلا بعد ظهور علاج له، ولحين ذلك يجب الموازنة بين اعتبارات مواجهة الفيروس واعتبارات الحياة، وإلا سيتعرض الملايين لخطر الجوع قبل تعرضهم لخطر الفيروس.

وأكد جاب الله أنّ الخسائر ستزيد مع استمرار وجود المرض، وإن كانت أقل بكثير من دول المنطقة والاقتصادات الناشئة، ولكن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود لن تستمر إلى الأبد، ولابد ألا نترك الأمور تصل للحظة صعبة، وعلينا أن نتفاعل مع المتغيرات بواقعية.

وأشار إلى أنّ أعداد المصابين تتزايد والخسائر الاقتصادية تتزايد، ونحتاج لموائمة جادة ومنضبطة بين الجانبين حتى نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.