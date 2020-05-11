صحة النواب تطالب الحكومة بقرار يلزم بارتداء الكمامة

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار يلزم بارتداء الكمامة، قبل التوجه لأي مؤسسة أو جهة بالدولة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وقال حساسين، في بيان عنه اليوم، إنّه يجب منع أي موظف يتجه إلى عمله أو أي متعامل مع الجهات الحكومية والخاصة، من الدخول إلا إذا كان يرتدي الكمامة.

كما طالب النائب، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في إصدار القرار لضمان مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، على أن يشمل القرار جميع المواطنين خلال تواجدهم خارج منازلهم لأي سبب من الأسباب.