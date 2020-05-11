برلماني يستنكر واقعة "عجينة" ضد أطباء مستشفى شربين: جريمة بحق المجتمع

أعرب اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب، عن أسفه واستنكاره الشديدين لما قام به النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب بشربين بمحافظة الدقهلية، أثناء زيارته لمستشفي شربين العام وكيفية تعامله بشكل غير لائق مع الفريق الطبي.

وأكد محروس في بيان، أن هذا التوقيت الحاسم ليس وقت العنترية على أطباء مصر، خاصة أن جموع الأطباء بجيش مصر الأبيض يواجهون الموت في مواجهتهم الباسلة والبطولية يوميا مع فيروس كورونا في كل المستشفيات بصدور مفتوحة وبقلوب لا تعرف الخوف وضمير لا يعرف التخاذل والهروب من المسؤولية مهما تعاظمت وتفاقمت، موضحا أنه أضحى واضحا وجليا للجميع كم الإصابات والوفيات ومدى الخطورة التي يواجهها أعضاء الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية في ظروف صعبة وقاسية تعرضهم وأسرهم لخطر العدوى.

وتابع النائب: "مع كل ذلك وما يعانوه من أخطار تشيب من هولها الولدان، يظهر النائب إلهامي عجينة مستعرضا عضلاته على حساب هؤلاء من أبطال الجيش الأبيض الذين يقدمون أرواحهم فداء لمرضاهم، فيصر أن يضع نفسه في موقف أقل ما يوصف أنه جريمة في حق المجتمع.

وتقدم اللواء عماد محروس بتحية قلبية لأطباء مصر عامة ومستشفى شربين خاصة، مؤكدا للدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، أن ما قام به النائب عجينة يتنافى مع ما تمر به البلاد من قمة الاحتياج لهؤلاء الأبطال، فليس الوقت متناسبا مع ما قام به النائب، وإنني أشجب وبكل شدة هذه التصرفات غير المسؤولة، وفي هذا الوقت الحرج.