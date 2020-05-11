"عربية النواب": المصريون بالخارج أفشلوا مخططات "الإرهابيين"

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تحية قلبية للمصريين الشرفاء من العالقين الذين عادوا إلى أرض الوطن، على تصريحاتهم المهمة وإشادتهم الكبيرة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع المصريين بالداخل والخارج، وعلى دوره المهم في توجيه تكليفات واضحة وحاسمة للحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لإعادة أي مصري بالخارج يريد العودة إلى أرض الوطن بسبب فيروس كورونا.

وقال "أباظة"، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، أن هؤلاء المصريين الشرفاء الذين رفضوا بشكل قاطع أي إساءة إلى علاقة مصر بأشقائها العرب وإثارة الفتنة، مؤكدا أن هذه المواقف المشرفة من المصريين أفشلت محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، بشأن العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر والدول العربية.

واعتبر النائب، موقف المصريين المشرف بمثابة صفعة قوية على وجوه الإرهاب والإرهابيين وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث فيديوهاتها المفبركة وإشاعاتها وأكاذيبها وسمومها من داخل قطر وتركيا ضد مصر وقائدها وشعبها، مؤكدا أن الحكومة المصرية كانت على مستوى المسؤولية في تنفيذ التكليفات الرئاسية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، وأدارت هذا الملف باحترافية رفيعة المستوى.