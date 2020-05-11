موظف بالمعاش يطلق النار على نجله بسبب خلافات عائلية في سوهاج

أطلق موظف بالمعاش الرصاص علي نجله من فرد صناعة محلية بدائرة مركز البلينا، فإصابة بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وأخر بالساق اليمنى، بسبب خلافات عائلية بينهما، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة للتحقيق، وألقت قوات الشرطة القبض علي الأب والسلاح المستخدم في الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد ورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي، بوصول "رفعت.م.ش" 45 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر وأخر بالساق اليمنى فتحتي دخول وخروج، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال المصاب، اتهم والده "محمد.ش.م" 68 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته عليه، مما أدي لإصابته بسبب خلافات عائلية، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع.

وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.