"صناعة البرلمان" تؤيد التوجه نحو إجراءات تقشفية لمواجهة كورونا

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية المتابعة الدورية والمستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، مشيدا بالقضايا التي ناقشها الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأوضح "عامر"، أن تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بصمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إنما هو دليل على النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات بالدولة.

وأشاد بتأكيد وزير المالية بأنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها، معلنا تأييده التام والمطلق لهذا الاتجاه من الحكومة.

كما أشاد النائب، بحرص الرئيس السيسي خلال الاجتماع على متابعة ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، خاصة ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.