حملات تموينية على أسواق 4 مراكز في قنا

شنت مديرية التموين في محافظة قنا، حملة تموينية موسعة على أسواق مراكز قوص وقفط وفرشوط، وأبوتشت، ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن الحملات التموينية حررت محضرين جنح مركز قوص لضبط 2 طن دقيق مجهولة المصدر، وضبط 60 كجم لحوم مجهولة المصدر داخل سوبر ماركت.

وأضاف أنه تم تحرير 3 محاضر للتجار في فرشوط لضبط 115 لفة أرز و25 كرتونة بويات حوائط مجهولة المصدر، ومحضرين في مركز قـفط لضبط 15عبوة جل مطهر وكميات من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر، وحرر محضر مركز أبوتشت، وتم ضبط 3 كجم لحوم منتهية الصلاحية.