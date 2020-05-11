طلقة طائشة في الرأس تنهي حياة سائق "توك توك" في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات قتل سائق "توك توك" أثناء سيره فى منطقة الهرم، بمحافظة الجيزة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن المجني عليه كان يقود "توك توك"، وأُصيب بطلقة طائشة استقرت في رأسه، وأودت بحياته فى الحال.

وأشارت التحريات إلى أنه بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواءين طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ومحمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل فى العقد الثالث من عمره، كان يقوم بتنظيف سلاح ناري بحوزته، وخرجت طلقة نارية منه، استقرت فى رأس الضحية، وأودت بحياته فى الحال.

وتم تحديد هوية المتهم، واستئذان النيابة العامة، وأُلقي القبض على المتهم، وتم التحفظ عليه، وأُخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.