"خد فطارك وروح دارك".. مبادرة شبابية من رحم "عيشها بود" لمواجهة كورونا

مع مطلع العام 2020 قررت أسماء حسن، مؤسس مبادرة "عيشها بود" التفكير في الأسباب التي تدفع إلى الانتحار بعد زيادة أعداد حالات الانتحار بشكل غير مبرر في الآونة الأخيرة، ومن هنا قررت أن تساهم في تنمية المجتمع والعمل على إعلاء القيم الإنسانية لدى الأفراد.

"بندي روح إيجابية للأولاد ده غير منحهم الثقة بالنفس من خلال جلسات نفسية وتثقيفية"، لاقت دعوة "أسماء حسن" رواجا كبيرا وتمكنت من إنشاء صفحة تحمل اسم المبادرة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "هدفنا كان الحد من الاكتئاب والتوحد وتوعية الأسر بضرورة التقرب من أولادهم".

مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، قررت "حسن" تغيير استراتيجيتها كي تواكب الحدث، وأكملت ما بدأته من حيث التركيز على القيم الإنسانية: "وجهنا دعوات ومطالبات بضرورة الحفاظ على طقوس رمضان اللي اتعود عليها المصريين، لكن بشرط التعامل بحرص وحذر مع الفيروس وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا".

تشير "أسماء" إلى أن المبادرة نجحت في توفير وجبات إفطار للعديد من الأسر من خلال حملة "خد فطارك وروح دارك": "بنعمل موائد رحمن شكليا لكن مش بنجمع حد، اللي بيجي بياخد فطاره ويمشي، وده طبعا بعد تطبيق كافة إجراءات الوقاية، سوا للصائمين أو حتى للشباب اللي بتوزع فطار، بيبقوا لابسين كمامات وجوانتي، وبرضه ده بيحصل في السحور، ومن هنا بنحافظ على طقوس رمضان وبرضه بنحمي الناس من خطر الفيروس".

وتضيف: "بنروح للي كانوا بيعملوا موائد رحمن السنين اللي فاتت ونوجههم إلى ضرورة استمرار عمل الخير لكن بشكل صحيح، وطبقنا ده في المرج وفيصل ووسط البلد وحدائق القبة" وتؤكد مؤسس المبادرة تجاوب المواطنين مع إرشادات المبادرة، وهذا ما دفع المؤسسين إلى التفكير في الطلبة: "عملنا لايف مع طلاب الثانوية العامة تقنعهم بالتعايش مع كورونا وهيبقى فيه معايشة هنروح دور الأيتام نعمل خدمات إنسانية إلى جانب حصص توعية بالإجراءات الوقائية".

يمسك بطرف الحديث علاء حسن، المسئول عن التنفيذ الفعلي لأهداف المبادرة ويقول إن حملة "خد فطارك وروح دارك" تهدف إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على روحانيات شهر رمضان: "هدفها إنساني بحت، بنحاول نوعي الناس بضرورة اتباع أساليب الوقاية إلى جانب الحفاظ على روح وطقوس رمضان، ولحد دلوقتي قدرنا نعوض الناس ونفرحهم بالشهر الكريم، ومعانا في الحملة إيهاب سمير وده المسئول الرسمي بمبادرة عيشها بود على السوشيال ميديا، ودوره ترويج أفكار المبادرة".