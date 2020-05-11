نائب يشيد بإضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه

أشاد أمين مسعود عضو مجلس النواب، بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، التى أعلن فيها أنّه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة، وأنّه يسعى لتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.

وقال مسعود، في بيان عنه، إنّ الاتجاه من محافظ البنك المركزي، لقي ارتياحا كبيرا لدى العاملين في قطاع المقاولات، الذي يعد واحدا من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري ويجب مساندته.

وطالب النائب، محافظ البنك المركزي، بالإسراع في تطبيق التصريحات على أرض الواقع، خاصة أنّ قطاع المقاولات تضرر كثيرا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن في ديسمبر الماضي مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8% وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا، في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويصل حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي في قطاعات الاقتصاد المصري المختلف، إلى أكثر من 700 مليار جنيه، بينها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة، 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري 50 مليار جنيه منها للمطورين العقاريين، والـ50 مليارا الأخرى لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل، إلى جانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة واسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.