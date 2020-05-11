19 مليارا و871 مليون جنيه إجمالي موازنة هيئة مياه الشرب

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وموازنة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب.

وقدر إجمالي الموازنة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2020/2021 بنحو 19 مليارا و871 مليون جنيه، مقابل 10 مليارات و813 مليون جنيه للعام 2019/2020.

وبلغت موازنة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 8 مليارات و641 مليونا و287 ألف جنيه، مقابل 5 مليارات و284 مليونا و610 آلاف جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2019/2020، بزيادة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

كما تبلغ جملة الأجور المتوقعة للجهاز خلال العام المالي 2020/2021، قيمة 47 مليونا و442 ألف جنيه، مقابل 42 مليونا و945 ألف جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة نحو ملايين جنيه.

وتبلغ جملة المصروفات للجهاز 8 مليارات و552 مليون جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 4 مليارات و978 مليون جنيه للعام المالي الحالي، بزيادة تقترب من 4 مليارات جنيه.