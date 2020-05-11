"تعليم الإسكندرية" تتسلم 73273 بحثا بالإعدادية و108331 بالابتدائية

واصلت مدارس الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي استلام المشروعات البحثية للطلاب بنظاميها الرفع الإلكتروني على المنصة التعليمية Edmodo أو تسليم المشروع ورقيًّا بالمدارس حيث بدأ التسليم ومن المقرر أن ينتهى في يوم 16 مايو الجاري.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن جملة المشروعات التي جرى رفعها إلكترونيا على المنصة التعليمية أو تسليمها ورقيا بمدارس الإسكندرية بلغت 73273 مشروعا بحثيا للمرحلة الإعدادية، و108331 مشروعا بحثيا للمرحلة الابتدائية.

كان يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، أصدر تعليماته لمدير عام التعليم العام ومديري عموم الإدارات التعليمية الثماني ومسؤولي المنصة، ومسؤولي التطوير بتقديم الدعم الفني الكامل للطلاب وأولياء الأمور حتى يتسنى للطلاب رفع البحث إلكترونيا على النحو الذي ترجحه الوزارة، حيث إنه الأكثر أمانا والأفضل صحة وسلامة والأكثر إتاحة طوال فترة التسليم.

كما شدد الديب على الالتزام بالتعليمات الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 بشأن تنظيم تواجد المعلمين بالتناوب، وعدم المساس بحالات الإجازة الاستثنائية، وكذلك عدم ربط استلام المشروعات البحثية بأي مصروفات.