إسكان النواب تطالب بتوضيح أوجه صرف منح وقروض مياه الشرب

طالب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب، بتقديم بيان كامل بأوجه صرف المنح والقروض التي جرى تخصيصها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف إسماعيل خلال مناقشة موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، للسنة المالية 2020/2021، بلجنة الإسكان برئاسة عماد سعد حموده: "نحتاج إلى استيضاح لأوجه الصرف وعدد المشروعات التي جرى تنفيذها"،

وتابع أنّ جميع الدوائر في مصر تعاني من مشكلات الصرف الصحي والمياه ، ورغم أنّ الموازنة يتم اعتمادها، لكن لم يتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، ما أدى إلى تفاقم المشكلة.

وطالب النائب، بتحديد جدول زمني للانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحي، التي لم يتم الانتهاء منها على مستوى المحافظات.