حظك اليوم الثلاثاء 12-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف توقعات الأبراج وفق عالم الفلك، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر اليوم معاكس في منزل العمل وعليك أن تعبر عما تريد ولكن بلباقة خاصة اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط فينوس وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك جاذبية وطاقة عاطفية وقد تعدك الأفلاك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة وهناك فرص متاحة وقد تجد اليوم أناسا يعتمد عليهم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك روح تفاؤل وإشراقة.. تفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية والمهنية ومراجعتها، وقد تبدأ صفحة جديدة من حياتك والمستقبل واعد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد ببرجك يمنحانك سحرا وحضورا وقد تكتشف اليوم أمورا خافية تساعدك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ما يجعلك عرضة للضغوط من حولك أو تواجه بعض المتاعب، وعليك أن تدرس قراراتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، ومن المهم أن تتأنى في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك استعدادا للإنجاز والتعاون وتنظم وقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس تدفعك للاقتراب ممن تحب، وعليك أن تتصرف بنضج لتنجح في خطواتك، فقط إذا كنت متزوجا احترس من التسرع والاندفاع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة كارول سماحة، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

يدفعك الفلك للعمل بإصرار وتُظهر مشاعرك وآراءك بلا خوف.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك على أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ما يشتت تفكيرك ومن المهم أن تكون يقظا كي يحالفك الحظ.. لا تغامر وادرس جيدا قراراتك وخياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات يمنحك قدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

أمامك اليوم نشاطات تحسن إدارتها وتعطي انطباعا رائعا عن نفسك وتكسب الإعجاب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك ملفتا للغاية وتعرف كيف تفرض سيطرتك على الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت والتفت لأسلوب تعاملك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتبع حدسك، لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم وتجعلك تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يمنحك اليوم طاقة إيجابية تجعلك تطير وتحلق بالسماء وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة التي تحتاجها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.