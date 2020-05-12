حظك اليوم الثلاثاء 12-5-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتميز بالتفاني في عمله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر اليوم معاكس في منزل العمل وعليك أن تعبر عما تريد ولكن بلباقة خاصة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط فينوس وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك جاذبية وطاقة عاطفية وقد تعدك الأفلاك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.