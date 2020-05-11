بعد وفاة التركي جوكشاك.. الشاهد يطلب سحب شهادته: فعلتها بتوجيهات الشرطة

بعد أن فقد إبراهيم جوكشاك حياته إثر الإضراب عن الطعام الذى بدأه مطالبا بالعدالة والحرية، جاءت تصريحات جديدة للشاهد الذى شهد ضد إبراهيم جوكشاك، قال فيها إنه فعل ذلك بتوجيهات من الشرطة التركية وطالب بسحب شهادته.

كان إبراهيم جوكشاك قد دخل فى إضراب عن الطعام استمر لمدة 323 يوما من أجل إطلاق سراح أعضاء مجموعته المعتقلين ورفع الحظر عن الحفلات الغنائية التى يقدمونها، فى نداء بطلب الحرية والعدالة، ولكنه بعد أن توقف عن الإضراب بيومين قد فقد حياته. ليذهب بعد ذلك الشاهد الذى كان قد أدلى بشهادته ضد إبراهيم كوجشاك وهو أ.أ وقال: "فعلت ذلك بتوجيهات من الشرطة، وأطالب بسحب شهادتى".

ونقلت عائشه سويلماز من صحيفة بيانت أن الشاهد الذى أدلى بأقوله فيما يتعلق بالقضية التى تضمنت 43 عضوا من جروب يوروم قد وقع على تلك الشهادة بالضغط والخوف من رجال الشرطة التركية، وأن تلك الشهادة لم تكن صحيحة.