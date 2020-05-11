قبل عيد الفطر.. 6 ملايين موظف يحصلون على مرتباتهم الاثنين المقبل

يبدأ نحو 6 ملايين موظف وعامل بالدولة صرف مرتبات شهر مايو الحالي بداية من الإثنين المقبل ولمدة 3 أيام.

ووفقا لكتاب دوري لوزارة المالية أصدرته مطلع الشهر الحالي، جرى جدولة صرف مرتبات شهر مايو الجاري بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، بعد تقديمها مواعيد الصرف هذا الشهر، وصرفها مدار على 4 أيام نظرا لظروف أزمة كورونا واقتراب موعد عيد الفطر المقبل

كان محمد معيط وزير المالية، أكد في بيان صحفي تقديم مواعيد صرف مرتب شهر مايو الحالي، بحيث تبدأ اعتبارا من الاثنين 18 مايو بدلا من يوم السبت 23 من الشهر نفسه.

وأوضح الوزير، أنه جرى تقسيم صرف المرتبات على الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.