انتقادات للحكومة التركية بسبب رفع الحظر في ولايات

انتقدت جانان كافتانجي أوغلو، المعارضة البارزة وعضو حزب الشعب الجمهوري التركي الحكومة التركية، بسبب رفع الحظر عن عدد من الولايات بشكل مفاجئ غير تدريجي.

وأكدت "أوغلو" أن هناك خطرًا على أرواح المواطنين بسبب استسلام السلطات التركية لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، وأن السلطة لا تعبئ بالمواطنين.

وأضافت على سبيل المثال، أن الدولة لا تستمع إلى أزمات العاملين النفسية ومخاوفهم من فيروس كورونا، فعلى سبيل المثال قامت السلطات بإعادة فتح مراكز التسوق التي يعمل بها أكثر من مليون مواطن، على الرغم من مخاوفهم من إعادة تفشي الوباء بشكل أشرس، إلا أن الدولة لا تهتم بهم من الأساس.