وزير السياحة يتفقد العيادات الطبية بفنادق البحر الأحمر

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الاثنين، العيادات الطبية الموجودة بفنادق البحر الأحمر، وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها، وذلك ضمن الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية للسماح لفنادق البحر الأحمر باستقبال الزائرين المصريين بها بدءا من منتصف مايو الجاري بنسبة 25٪ من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط حاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

كما تفقد الوزير الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق، وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف ومنطقة الاستقبال والبهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

واستمع الوزير من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كل الإجراءات الوقائية المتبعة، والذي أكد أيضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.