أمين النواب يستقبل عجينة.. وحسب الله: محال لـ"القيم" في وقائع سابقة

التقى المستشار محمود فوزي الأمين العام بمجلس النواب بمكتبه، اليوم، بالنائب إلهامي عجينة.

وقال عجينة، لـ"الوطن"، عقب مغادرة مكتب الأمين العام للبرلمان، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن التردي والإهمال الموجود داخل مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية.

ونفى عجينة إحالته إلى لجنة القيم بمجلس النواب، على خلفية ما أثير من تقدم نقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية بمذكرة حول زيارة النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، لمستشفى شربين المركزي، وتعامله مع الزملاء والهيئة الطبية بطريقة تتعارض مع المهنية وتقلل من قدر الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية.

وأوضح أنه استخدم أدواته الرقابية في كشف الإهمال وتردي الأوضاع التي يواجهها هذا المستشفى، الذي يتردد عليه المئات من أبناء المحافظة يوميا.

وأكد النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم، أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي مذكرات بشأن أزمة النائب إلهامي عجينة مع الأطباء بمستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية.

وقال حسب الله، لـ"الوطن": "علمنا من المواقع الإخباربة بشأن اعتزام نقيب الأطباء بالدقهلية، التقدم بمذكرة للبرلمان ضد النائب إلهامي عجينة، إلا أن البرلمان لم يتلق حتى الآن أي شيء".

وأشار حسب الله إلى أن النائب إلهامي عجينة يعد من أكثر نواب البرلمان الذين جرى إحالتهم للجنة القيم بسبب وقائع مختلفة، كان آخرها في فبراير الماضي، مشيرا إلى أن الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إهانته للفريق الطبي بمستشفى شربين المركز بمحافظة الدقهلية، لم تصل إلى البرلمان بعد.