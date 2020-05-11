استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة 35

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الثلاثاء، إذ يسود طقس حار، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية يسود طقس مائل للحرارة، مع شبورة صباحية تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة نهارًا، بارد ليلًا.

وعلى شمال الصعيد وجنوبه يسود طقس مشمس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على الشمال، لطيف على الجنوب، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 19

الإسكندرية 27 17

طنطا 33 18

شبين الكوم 34 19

دمنهور 29 17

بلطيم 28 17

مطروح 25 16

السلوم 32 16

سيوة 33 16

بورسعيد 25 18

دمياط 24 17

الزقازيق 34 17

الإسماعيلية 35 17

السويس 35 18

العريش 26 16

رفح 27 15

راس سدر 33 20

نخل 33 13

نويبع 35 23

طابا 34 20

كاترين 30 11

الطور 31 20

شرم الشيخ 35 22

الغردقة 35 21

مرسى علم 36 21

الفيوم 36 18

بني سويف 36 18

المنيا 37 19

أسيوط 38 16

سوهاج 38 18

قنا 38 20

الأقصر 39 21

أسوان 39 22

أبو سمبل 38 22

الوادي الجديد 39 20

شلاتين 34 22

أبو رماد 34 23

حلايب 30 23

راس حدربة 30 24