8 إجراءات لترشيد استخدام الكهرباء في مجال الإضاءة

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، 8 إجراءات يجب أن يتبعها المشترك لترشيد استخدام الكهرباء فى مجال الإضاءة.

وجاءت الإجراءات كما أعلنتها الشركة كما يلي:

- أطفىء اللمبات عند مغادرة الحجرة.

- نظف اللمبات وزجاج النوافذ.

- لا تغالى فى عدد اللمبات المركبة على أسوار المبانى، ولا تتركها مضاءة نهارا.

- استخدم اللمبات الفلورسنت الطويلة ذات القطر الأصغر، والموفرة للطاقة.

- استبدل اللمبات العادية التنجستن 100 وات بأخرى موفرة للطاقة 20 وات.

- استفد من الإضاءة الطبيعية المتوفرة من آشعة الشمس بقدر الإمكان.

- استخدم العواكس حيث أنها تعكس الضوء وتقلل من عدد اللمبات.

- استخدم الدهانات ذات الألوان الفاتحة للجدران والأسقف للمبانى، حيث أنها تعكس الضوء، وتقلل من عدد اللمبات المستخدمة.