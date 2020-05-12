8 إجراءات لترشيد استخدام الكهرباء في مجال الإضاءة
كتب:
سلامة عامر
04:39 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، 8 إجراءات يجب أن يتبعها المشترك لترشيد استخدام الكهرباء فى مجال الإضاءة.
وجاءت الإجراءات كما أعلنتها الشركة كما يلي:
- أطفىء اللمبات عند مغادرة الحجرة.
- نظف اللمبات وزجاج النوافذ.
- لا تغالى فى عدد اللمبات المركبة على أسوار المبانى، ولا تتركها مضاءة نهارا.
- استخدم اللمبات الفلورسنت الطويلة ذات القطر الأصغر، والموفرة للطاقة.
- استبدل اللمبات العادية التنجستن 100 وات بأخرى موفرة للطاقة 20 وات.
- استفد من الإضاءة الطبيعية المتوفرة من آشعة الشمس بقدر الإمكان.
- استخدم العواكس حيث أنها تعكس الضوء وتقلل من عدد اللمبات.
- استخدم الدهانات ذات الألوان الفاتحة للجدران والأسقف للمبانى، حيث أنها تعكس الضوء، وتقلل من عدد اللمبات المستخدمة.