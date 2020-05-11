بسبب الانفتاح.. مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا في مدينة ريزا التركية

حذر الدكتور أوغور كوستاك أوغلو، استشاري الأمراض المعدية في تركيا، من أن الانفتاح غير المدروس والزحام الشديد في مدينة ريزا التركية، قد يتسبب في موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في المدينة.

وكان المجلس الأعلى لمكافحة الأوبئة والعدوى في تركيا، قد حذر المواطنين الأتراك من التزاحم الشديد بعد إلغاء الحظر المفروض على عدد من الولايات التركية، بسبب الذعر من تفشي الفيروس بموجته الثانية الأكثر ضراوة، ولكن المواطنين الأتراك عادوا إلى حياتهم الطبيعية دون مراعاة قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي المفروضة.

وأضاف "أوغلو"، "لم ندخل إلى المراحل الأخيرة من انتشار الفيروس"، وشدد على أن النقابات الطبية والعاملين في القطاع الصحي في تركيا يشعرون بالقلق، إذا ما دخلت تركيا الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أنه "من المستحيل الخروج منها".