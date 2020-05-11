رئيس "الصدر بقصر العيني" يكشف سر التعافي من كورونا دون علاج

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، إن تناول المضادات الحيوية لا تمنع الإصابة بالفيروسات.

وأضاف سالم، سالم خلال لقاء على فضائية "إم بى سي مصر 2"، أن هناك نوعين من المضادات نستخدمها حاليا في علاج فيروس كورونا بسبب تأثيرهما المناعي، وليس التأثير ضد البكتيريا: "هدفهما مساعدة الجهاز المناعي على ضبط الأداء الوظيفي، وهذه الطريقة ليست جديدة".

وتابع، أن الجهاز المناعي للذين تعافوا من فيروس كورونا دون تلقي أية أدوية سليم وقوي، مشيرًا إلى أن الشباب أكثر الناس تعافيًا من المرض، وعلى رأسهم الأطفال، حيث قد يصابون بالمرض، ويمر مرور الكرام دون شكوى.

وأردف: "سجلت في ألمانيا والصين وأمريكا، وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد دون أن يشتكي المواطنون من المرض، بواقع 20% من سكانهم، أي أن خمس السكان، وإذا طبقنا هذه القاعدة على خمس الكرة الأرضية سيكون صار لدينا عددًا كبيرًا من السكان لديه مناعة ومقاومة طبيعية ضد المرض".