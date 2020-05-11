74 وفاة و1381 إصابة بكورونا بين الفلسطينيين حول العالم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن فريق عملها المصغر يتابع المناشدات المتواصلة التي يطلقها العالقون من الطلبة والمواطنين وذويهم، كما هو الحال في مناشدات الاتحاد العام للطلبة في كل من تركيا، وتونس، وروسيا، والسودان، ومصر، وماليزيا والجزائر وغيرها.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف جالياتنا حول العالم، بلغ حتى هذه اللحظة 1381 إصابة، و74 وفاة، إضافة إلى 608 حالة تعافٍ.

وأوضحت أن هناك خوفا مضاعفا لدى الطلبة من انتشار فيروس "كورونا" في السكنات الجامعية، كما هو الحال في جامعة الصداقة في العاصمة الروسية موسكو، وتصاعد أزمة أوضاعهم المعيشية في ظل تردي وضع عائلاتهم الاقتصادي بسبب توقف أعمالهم.