فيديو.. خالد الجندي: الناس مش مصدقة إن كورونا رسول من رسل الله

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الله يرسل آيات دلائل منه، والمؤمن حين يراها يلجأ لله، وغير المؤمن يزداد طغيانا، فيما أكد الشيخ خالد الجندي: "بعض الناس مبيصدقش إن دي علامات من الله وأمارات من الله.. نقولهم فيروس كورونا ده رسول من رسل الله زي الزلازل والصواعق والجراد وغيرها".

وقال الشيخ خالد الجندي مازحا خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc"، "الشاعر أحمد شوقي لازم يشكر ربنا في قبره إنه لم يعد في زمننا، كانوا زمانهم معلقينه في ميدان التحرير دلوقتي وكفروه".

وأشار الشيخ رمضان عفيفي أن الله ذكر أن التوراة فرقان والقرآن فرقان لأن الفرقان هو الهدف من نزول الكتب على الأنبياء، "التوراة نزلت فرقانا بين الحق والباطل والقرآن أيضا فرقان بين الحق والباطل".