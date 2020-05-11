بالفيديو..سيدة متعافية أثناء خروجها من عزل العجمي:مدة علاجي كانت طويلة

قالت أحدى المتعافيات من فيروس كورونا المستجد أثناء خروجها، اليوم الاثنين، من مستشفى العزل الصحي بالعجمي العام غرب الإسكندرية، إن مدتها كانت طويلة، وأنها كانت تعبانة للغاية خلال مرضها، وتابعت:" الفريق الطبي تعب معي".

وأضافت هذه السيدة في الفيديو الذى تم التقاطه أثناء لحظة خروجها من المستشفى، أن الفريق الطبي تعب معي أثناء فترة العلاج ، متمنية أن تنتهي هذه الأزمة، وأن يخرج الجميع بالسلامة من المستشفيات.

وقالت الدكتورة مرفت السيد، مدير الحجر الصحي بالعجمي في الإسكندرية، إنه تم خروج حالة اليوم من الحجر الصحي وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل سلبية. وأضافت أن إجمالي عدد حالات التعافي داخل المستشفي بلغ 104حالة.