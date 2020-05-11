حنفي عن السياحة الداخلية: مش مستعجلين عليها والأهم صحة أبناء المحافظة

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عبر تصريح صحفي له مساء اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الاستعجال لفتح الفنادق السياحية لاستقبال السياحة الداخلية قبل استيفاء كافة الاشتراطات والضوابط الصحية المطلوبة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، لإعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 25% بداية من منتصف مايو الجارى.

وأشار المحافظ إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارتي السياحة والصحة ومحافظة البحر الأحمر، لمراجعة تطبيق الاشتراطات والضوابط بكل دقة، وأنه في حالة مخالفة أي ضوابط أو عدم استيفاء هذه الاشتراطات بشكل كامل لن يتم منح الفندق التصريح بالموافقة على استقبال السياحة الداخلية، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه الاشتراطات يتطلب مزيداً من الوقت لتنفيذها بشكل كامل ودقيق، مشدداً على أن صحة أبناء المحافظة والعاملين في المنشآت السياحية تتصدر أولوياته.

أوضح المحافظ أن تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن ترتكز على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في المقام الأول، وهو النهج الذي تسير عليه الدولة منذ بداية الأزمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الدولة بتعليق حركة السياحة ورحلات الطيران، رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن ذلك القرار إلا أن صحة المواطن أهم وأغلى من أي شئ آخر.

يذكر أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني، عقد مساء أمس بحضور محافظ البحر الأحمر، لقاء بمدينة الغردقة مع النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، ورئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية أحمد الوصيف، ومستثمري البحر الأحمر، لبحث فتح الفنادق السياحية لإستقبال السياحة الداخلية منتصف مايو الجارى.