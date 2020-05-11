"الصحة": سببان وراء ارتفاع أعداد مصابي كورونا.. و5 محافظات الأقل

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا ترجع إلى التوسع في التحاليل، والسلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين.

وسجّلت وزارة الصحة والسكان 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذكرت أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله بكورونا حتى اليوم، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

وتابع حسني، لـ"الوطن"، بأن بعض المواطنين يخترقون ساعات الحظر ومرحلة التعايش البعض تفهما بشكل "غلط" نقصد التعايش مع الإجراءات الاحترازية وليس التناسي.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الاعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة ، أننا ما زلنا في السيناريو الثاني وهو نقل جميع المصابين إلى مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي على مستوى الجمهورية، وتحديد المخالطين لهم ومتابعتهم طبيا بشكل دوري خلال فترة العزل.

وأكد مجاهد، لـ"الوطن"، أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا في معدل الإصابات الجديدة وهي دمياط، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن ذلك بسبب وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، والتي من بينها التزام التباعد الاجتماعي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها من المواطنين بضرورة تعديل بعض السلوكيات خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان، وقبل عيد الفطر، ونصحت بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لا بد من إتباع كل الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.