"عم عيد" زعيم عصابة في الحلقة 18 من مسلسل رجالة البيت

أصبح عم عيد والد "تيمون" زعيم عصابة كبيرة في الحلقة الـ18 من مسلسل رجالة البيت، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، حيث شهدت الحلقة تطورا كبيرا في الأحداث.

وبدأت الحلقة بمواصلة عم عيد، والد تيمون، تجسيد شخصية "الغندور" من أجل الحصول على الميراث المتفق عليه 80 مليون دولار، إلا أنه يتفاجئ أن الغندور كان زعيم عصابة كبيرة جدا، ويضطر إلى أن يحل محله كزعيم للعصابة.

ويواصل عم عيد، دوره كزعيم عصابة، ويحاول الحصول على الملهى الليلي الخاص به، بعدما أُخذ من رجال الغندور، في ظل غيابه، فيحاول الاستيلاء عليه باستخدام عصابته في إطار كوميدي.

مسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.