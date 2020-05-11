فيديو.. منة عرفة تهدد رامز بقتل نفسها: أنا عاملة الزايدة

وقعت الفنانة منة عرفة ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال" على شاشة "mbc مصر".

وسألت أروى منة عرفة عن رأيها في الفنان رامز جلال، قالت منة عرفة: "الفترة الأخيرة بصراحة بدأت أحس إنه المحتوى تقيل على المشاهدين والمقالب بتزيد خطورة"، ليظهر الفنان رامز جلال أمامها فجأة وتصرخ منة عرفة وتقول: "يانهار أسود.. قلبي بيدق".

وبدأ رامز جلال في تنفيذ المقلب وأجبرها رامز جلال على ترديد: "بابا رامز" طوال الحلقة وسط صرخات منة عرفة أثناء تنفيذ المقلب.

ولم تنقطع صرخات منة عرفة في أثناء تنفيذ المقلب، وظلت تردد: "هدوخ أقسم بالله.. يالهوي أنا عاملة عملية الزايدة وممكن أموت منكم".

وفور بدء فقرة التانج والكابوريا، دخلت منة عرفة في نوبة بكاء واستغاثات وهيستريا صراخ، وقال لها رامز: "مفيش صور على إنستجرام تاني"، لترد عليه: "مفيش خلاص.. هقفله".

وصرخت عرفة قائلة: "لو حطيت الكابوريا أقسم بالله هموت نفسي".

برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" يعرض على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.