فيديو.. مصور "رامز مجنون رسمي" يقع في فخ المقلب.. ومنة عرفة: "أحسن"

وقعت الفنانة منة عرفة، ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "mbc مصر".

وفي نهاية المقلب، استدرجها الفنان رامز جلال للوقوع في فح حفرة المياه، وسقطت بشكل مضحك.

ولكن الأكثر فكاهة من ذلك، هو سقوط أحد مصوري المقلب بشكل مضحك بالكاميرا والمعدات، في مشهد يحدث لأول مرة منذ بداية البرنامج.

وسخرت منة عرفة مما حدث قائلة: "أحسن.. والله العظيم أحسن".

برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي"، يعرض على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.