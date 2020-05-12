الرقابة الإدارية تشن حملات على ثلاجات ومصانع اللحوم بالإسكندرية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في الإسكندرية، اليوم، بالتنسيق مع مديرية التموين و التجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة من شن حملة مكبرة على ثلاجات اللحوم في الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة مصنع لتصنيع اللحوم بالمنشية الجديدة طريق القبارى السريع بها جبن منتهى الصلاحية وكميات من اللحوم مشكوك في صلاحيتها.

تم التحفظ على المنتجات وتحريزها للشك فى صلاحيتها وسحب عينات للتحليل، من 45 كيلو جرام جبن نباتى منتهى الصلاحية.

كذلك تم التحفظ على كميات اللحوم وسحب عينات منها للتحليل للشك فى صلاحيتها، وهي 336 كيلو جراما كبدة 180 كيلو جرام كبدة شرائح، 410 كيلو جرام نتر لحوم، 378 كيلو جرام لحم مفروم خشن، 66 كيلو جرام سدق، وتم التحفظ على الكميات المذكورة و المضبوطات و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.