مفاجأة في لعبة النسيان حلقة 18.. حقيقة علاقة رقية بالمصور الغامض

شهدت أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل لعبة النسيان، أحداث ومفاجآت عديدة، وذلك بعد دخول رقية لشركات الشيال، وبدء العمل مجددا.

وبدأت الشكوك تحاصر رقية، حول طبيعة عمل شقيق أمجد، الذي يسعي لمحاصرتها في الشركة، واخفاء المعلومات الحقيقية عنها.

إلا أن المفاجأة الكبرى، كانت في نهاية الحلقة، بظهور باسل الزارو، الذي يجسد دور مصور يطارد رقية، حيث أهداها صورة تجمعهما، لتنتهي أحداث الحلقة بسؤال مهم: هل كانت رقية على علاقة بهذا الرجل؟ وهل خانت أمجد معه؟

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان"، لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان"، سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان