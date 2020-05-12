أيتن عامر: سعيدة بكره الناس لـ"ريهام".. الحب مش بالعافية

بشغف تابعت الفنانة أيتن عامر ردود الفعل حول شخصية «ريهام» التى تجسدها فى مسلسل «فرصة تانية»، الذى يعرض حالياً ضمن السباق الدرامى، مؤكدة أنها سعيدة بالجدل المصاحب لهذه الشخصية: «قرأت تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى، ومبسوطة بالحالة اللى عملاها الشخصية، وانقسام الناس حولها، ما بين فريق بيقول إن الكرامة فوق أى شىء، وأنا بتفق مع الرأى ده أكتر، وما بين فريق متعاطف معاها، لكن فى النهاية الكل متفق على إن ريهام شخصية مريضة وغير سوية».

وأكدت «أيتن» أنها استشارت أطباء أمراض نفسية لتجسد تلك الشخصية، التى تعانى من اضطراب نفسى بسبب حبها الشديد للشاب «زياد»، الذى يجسد شخصيته الفنان أحمد مجدى، حيث تقوم بتصرفات غريبة، بشأن الحب بالإكراه والزواج «بالعافية»، ومع تسارع وتيرة الأحداث، تلقى حتفها بعد انتحارها بسبب رفض حبيبها لها: «شخصيتى مختلفة تماماً عن شخصية ريهام، ولو حصل معايا كده هحط حد للعلاقة»، مشيرة إلى أن الحياة بالفعل بها شخصيات مثل «ريهام»، وربما يكون أسوأ منها: «لم أقابلها فى الواقع ولكن سمعت عنها». وأكدت «أيتن» أنها بذلت جهداً كبيراً فى الدور، خصوصاً أن هذه الشخصية تكمن صعوبتها فى أنها ذات طبيعة نفسية خاصة ومضطربة، وبالتالى جميع مشاهدها كانت فى حاجة لتركيز طول الوقت: «لعبتها بأداء تمثيلى مختلف».