تحرك برلماني بشأن أزمة الأعمال الإنشائية بمحور ترعة الزمر

تقدم النائب محمد فؤاد، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان، التنمية المحلية، والنقل والمواصلات، بشأن أزمة أعمال إنشاء محور الملك عبد الله بترعة الزمر، وأعمال التنفيذ الأخيرة التي ستؤثر على العقارات المجاورة للمحور في المنطقة.

وأكد فؤاد، خلال بيانه العاجل منذ قليل، أنه تواصل على الفور مع وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الجيزة، ورئاسة مجلس الوزراء، بشأن عمليات الصب الأخيرة التي تؤثر على العقارات الملاصقة، واتضح أن هذه الأعمال تمت في آخر 48 ساعة، وأن جهاز مشروعات القاهرة الكبرى هو المسئول عن هذا الأمر بحسب محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه تشكيل لجنة لإجراء معاينة عاجلة لعمليات الصب الأخيرة، للوقوف على هذا الأمر و بالتوازي سيتم رفع مذكرة لوزارة التنمية المحلية بهذه الواقعة.

وقال فؤاد: "منذ أعوام ونحن نستمع إلى المشروع الكبير وهو يتحرك بشكل شديد البطء، إلا أننا مؤخرا وجدنا بدء العمل على قدم وساق وبشكل شديد السرعة ما جعلنا أمام فوضى عارمة في التنفيذ سبق وأشرنا إليها عدة مرات في عدد من الأدوات الرقابية منذ يناير الماضي حيث بدأت بانقطاع المياه بمحيط شارع الهرم بسبب الكسور الناجمة عن مشروع المحور".

وتابع: "وصلت مشكلات التنفيذ إلى مخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة تجاه ترعة الزمر فيصل كما أنه تعدي على حرمة المساكن وتعريضها وساكنيها للخطر بلصق جسم الكوبري في العقارات المحيطة به".

وأكد فؤاد، أن هذه الحالة التي تم تنفيذ المحور بها قد تؤثر على سلامة المباني وتعتدي على الحق في السكن الآمن المنصوص عليه دستوريا، وكذا حماية الملكية الخاصة، مطالبا بسرعة التدخل من قبل الحكومة بكافة أجهزتها ووزاراتها في دراسة الموقف بشكل عاجل.