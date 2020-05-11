الصحة العالمية للمصريين: التزامكم بالتباعد وغسل اليدين يحمي بلدكم

قال دكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا المستجد هو مرض تنفسي، موضحًا أن أعراضه هي ارتفاع في درجة الحرارة، الكحة، أو ضيق في التنفس.

وأضاف جبور في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن فيروس كورونا ينتقل من شخص مصاب إلى آخر سليم عبر الرذاذ أو القطيرات، من خلال الكحة أو العطس.

وتابع أن من طرق الوقاية، اعتماد نظام صحيح سليم لتقوية المناعة، وغسل اليدين بشكل جيد بالماء والصابون أو بالمطهرات الكحلية، واعتماد بروتوكول الكحة أو العطس وأهمها من خلال استعمال الكوع.

وشدد على أهمية تطبيق البعد الجسدي، أقلها متر، من شخص وآخر، مع تطبيق كل أساليب الوقاية الصحية والاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية.

وأتم: "أشدد على غسل اليدين والتباعد، لكي تحمي نفسك، بيتك، وبلدك".