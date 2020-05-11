رئيس لجنة مكافحة كورونا: أتمنى فرض حظر كامل لمدة أسبوعين

عبر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن أمنية شخصية لديه بأن يتم فرض حظر كامل آخر أسبوع في شهر رمضان وأول أسبوع في العيد: "نتمنى أن تتخذ الحكومة قرار فرض الحظر الكامل آخر أسبوع في رمضان وأسبوع العيد"، لافتا إلى أن الأسبوعين غير مؤثرين في الحياة الاقتصادية لأنهما مرتبطين بالنسبة للشعب المصري بالحصول على عطلة قبيل العيد وتنخفض فيهما المعدلات الإنتاجية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث" إنه طرح الفكرة على مؤسسات الدولة وسوف تتخذ القرار في ضوء التوازن لمصلحة الشعب، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات الإصابة العائلية أمر محزن، ويكفي أن لدينا سبع عائلات كاملة مصابة من محافظة الفيوم فقط، بواقع 3 و4 أفراد لأول عائلتين و2 للخمسة الآخرين.

وعلق حسني على تراجع الإصابات اليوم بواقع 100 حالة مقارنة بأمس الأول، قائلا: "حتى نحكم على معدل التراجع علمياً لابد أن نراقب لمدة خمسة أيام على الاقل حتى نحدد ماهية المنحنى ومعدلات التراجع، ونتمنى ذلك".

وأضاف: "نتمنى أن يكون الانخفاض غير مؤقت"، مشيراً إلى أن وزارة للصحة لايهمها سوى وعي الناس، لأن الارقام مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوعي.

وتابع: "لأول مرة وماحدش لاحظ ده نكسر حاجز 100 حالة شفاء اليوم دفعة واحدة، وقلينا عن حاجز 10 وفيات، والنهاردة بالنسبة لي يوم سعيد جدا".

وأوضح حسني أن اللجنة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، أولها منع حدوث المرض، وهي الوقاية، سواء بالنسبة للجماهير أو الأطقم الطبية، والثاني هو رفع كفاءة العلاج، والثالث تقليل نسب الوفيات، مشيراً إلى أن الوقاية مهمة وخير من العلاج.